Индексы Мосбиржи и РТС 13 декабря выросли на 0,41-0,63%

Курс юаня снизился до 12,51 рубля, доллар вырос до 90,01 рубля, евро уменьшился до 97,05 рубля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торги среды нейтрально, в течение сессии инициативой овладели покупатели. По итогам индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, до 3 032,22 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,63%, до 1 062,67 пункта. Курс юаня снизился на 0,018%, до 12,51 рубля, доллар вырос на 0,015%, до 90,01 рубля, евро уменьшился на 0,17%, до 97,05 рубля.

Рубль продолжил укрепляться, а цены на нефть курсировали ниже $75 за баррель Brent. "Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и ожидания ужесточения ДКП, отскок индекса Мосбиржи от нижней границы диапазона 3 тыс. - 3,3 тыс. п., в котором рынок провел несколько месяцев, достаточно закономерен. Многие акции на текущих уровнях привлекательны для долгосрочных покупок, при этом в декабре у населения появляется больше свободных средств (премии, бонусы), часть их может направляться на приобретение акций", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в среду оказались акции МКПАО "ВК" (+3,9%) после сообщений о том, что дочерняя компания "ВК" может приобрести сеть школ иностранных языков UFirst, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидером понижения оказались акции уходящего с рынка "Детского мира" (-3,6%).

Прогноз на 14 декабря

В четверг мировые рынки будут оценивать итоги заседания ФРС. "Процентные ставки, вероятнее всего, не изменятся, важны будут комментарии регулятора и его взгляд на перспективу. Эстафетную палочку от ФРС примет ЕЦБ - несмотря на снижение темпов роста потребительских цен до уровня июля 2021 года (2,4% год к году), европейский регулятор не будет спешить со снижением ставок", - считает Бахтин.

Завтра в совмещенном формате пройдут прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в фокусе будут заявления финансово-экономической тематики.

Из статистики Бахтин выделил данные по розничным продажам в США в ноябре. Завтра акционеры "Фосагро" на собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Это будет последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Лукойла" за 9 месяцев 2023 года. Совет директоров "Сегежа групп" обсудит утверждение инвестпрограммы на 2024 год.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 декабря - 3 тыс. - 3,1 тыс. пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 тыс. - 3,1 тыс. пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в интервале 12,4-12,9 рубля.