"Дочка" Совкомбанка выкупит после IPO акции банка на 1,5 млрд рублей в случае их падения

Директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос отметил, что кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив, что банк также не планирует увеличивать объем размещения "с вероятностью в 99%"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания Совкомбанка может выкупить акции кредитной организации на 1,5 млрд рублей в случае падения их стоимости после проведения первичного публичного размещения (IPO). Об этом заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос в прямом эфире на YouTube-канале "Tim Martynov".

"Если, допустим в маловероятном сценарии, стоимость акций пойдет вниз, то у нас аллокировано еще 1,5 млрд рублей примерно - 15% [от объема размещения] на то, чтобы наша "дочка" - "Совкомбанк страхование" откупала с рынка упавшие в цене акции", - сказал он.

Он также уточнил, что кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив, что банк также не планирует увеличивать объем размещения "с вероятностью в 99%". По словам Хотимского, сотрудники кредитной организации выставили заявки примерно на 1 млрд рублей, а нынешние акционеры - примерно на 3 млрд рублей.

Накануне первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в эфире Telegram-канала "Мои инвестиции" заявил, что книга заявок в рамках IPO уже переподписана в шесть раз.

Ранее в декабре Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках IPO с 1 по 14 декабря, сообщив, что планирует привлечь 10 млрд рублей. В сообщении отмечалось, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации банка в размере 200-219 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.