Россия и Никарагуа обсудили сотрудничество в сферах фармацевтики и автопрома

Стороны отметили взаимную нацеленность на увеличение объемов и расширение номенклатуры товарооборота между двумя странами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился со спецпредставителем президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления торгово-промышленного сотрудничества, уделив приоритетное внимание реализации совместных проектов в области фармацевтики, медицинских технологий и автомобилестроения", - говорится в сообщении.

Стороны отметили взаимную нацеленность на увеличение объемов и расширение номенклатуры товарооборота между двумя странами, в том числе за счет наращивания импорта из Никарагуа востребованной на российском рынке продукции.

"В данном контексте достигнута договоренность об организации прямых контактов никарагуанских производителей и российских импортеров, в частности, крупных торговых сетей, для предметной проработки возможностей поставки товаров из этой латиноамериканской страны", - отмечается в сообщении.