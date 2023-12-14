Минфин РФ сообщил, что не планирует в ближайшее время менять бюджетное правило

Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что в 2024 году еще будет действовать переходный период, а с 2025-го начнется "полное соблюдение нового правила"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Следующий трехлетний период предусматривает работу новой конструкции бюджетного правила, но Минфин РФ в ближайшее время не планирует менять ее, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ [Фонд национального благосостояния] при благоприятной конъюнктуре и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", - сказал Силуанов.

Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше $60 за баррель, напомнил министр. "В 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а с 2025-го выйдем на полное соблюдение нового правила. Пока нет оснований корректировать этот механизм - он хорошо зарекомендовал себя в прошлом", - сказал Силуанов.

Силуанов на заседании правительства 22 сентября говорил, что министерство предлагает в 2024 году вернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть, которая установлена на уровне $60 за баррель. Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев отмечал в разговоре с журналистами, что министерство считает расчет бюджетного правила из базовой цены нефти лучшим механизмом, чем исходить из базовых нефтегазовых доходов.

Модификация бюджетного правила

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в ФНБ.

Ранее Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.