В ЕАБР заявили о намерении финансировать строительство ГЭС "Рогун" в Таджикистане

Намечены переговоры банка с Министерством финансов Таджикистана, рассказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов

АЛМА-АТА, 14 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен принять участие в финансировании строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане в 2024 году. Об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на пресс-конференции в Алма-Ате.

"Рогунская ГЭС - проект масштабнейший и ключевой для Таджикистана. Мы нацелились на его финансирование и ведем сейчас активную работу и с правительством республики Таджикистана, и с потенциальными участниками международного синдиката, который сейчас тоже формируется", - заявил глава банка корреспонденту ТАСС. "С высокой долей вероятности в 2024 году мы будем уже рассказывать о том, что мы профинансировали часть этого огромного проекта в составе других участников", - добавил он.

По его словам, сейчас по этому проекту намечены переговоры банка с Министерством финансов Таджикистана. Однако есть несколько условий и вопросов, которые еще необходимо согласовать, пояснил Подгузов.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в регионе. Строительство гидроэлектростанции началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил строительные работы, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт пока запущены два. В период с 2008 по 2021 год на реконструкцию, строительство и монтаж Рогунской ГЭС из бюджета Таджикистана и других источников выделено почти $3 млрд. После ее ввода в эксплуатацию мощность станции составит 3,6 ГВт, а плотина высотой 335 м станет самой высокой в мире.

ЕАБР является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который стал полноправным участником ЕАБР в 2009 году. По данным Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, со стороны ЕАБР и его структур в различных отраслях экономики республики реализовано 13 инвестиционных проектов на сумму свыше $266 млн, при этом накопленный объем инвестиций составлял до настоящего времени около 1% странового портфеля банка.