Быстринский ГОК впервые за последние годы отгрузил продукцию для российской компании

Поставки концентрата ранее осуществлялись в Китай

ТАСС, 14 декабря. Крупнейший дальневосточный горно-обогатительный комбинат (ГОК) Быстринский впервые за два года произвел отгрузку продукции в адрес российского получателя, сообщила ТАСС и.о. министра экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова. Ранее ГОК поставлял концентрат в основном в Китай.

"Министерство экономического развития Забайкальского края постоянно на связи со всеми предприятиями региона. Действительно, по нашим данным, ГРК "Быстринское" впервые за последние два года отгрузила железорудный концентрат в Evraz", - рассказала Бадмажапова.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

В июне президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее читинской холдинговой компании "Быстра" стать владельцем Быстринского горно-обогатительного комбината (входит в "Норникель") вместо кипрской GRK Eastern Geology в связи с ее ликвидацией.

Быстринский проект является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий на Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн тонн руды в год. Предприятие добывает золото-медно-железные руды и производит золотой, медный и железорудные концентраты. В 2021 году на забайкальский дивизион пришлось 17% общего объема выпуска меди "Норникеля".