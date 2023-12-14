Собянин заявил, что благодаря проектам КРТ в Москве появится более 137 тыс. рабочих мест

Мэр города отметил, что сейчас в стадии практической реализации находятся 52 проекта, что вдвое больше по сравнению с началом года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ) Москвы даст городу свыше 13 млн кв. м недвижимости и более 137 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Нынешний год стал прорывным с точки зрения практической реализации этой программы (КРТ - прим. ТАСС). Правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий. И сегодня в нашем портфеле уже 188 проектов КРТ. <...> Реализация этих проектов даст городу свыше 13 млн кв. м недвижимости и более 137 тыс. рабочих мест", - написал он.

По словам мэра, сейчас в стадии практической реализации находятся 52 проекта, что вдвое больше по сравнению с началом года. Новые городские пространства со всей необходимой инфраструктурой получат жители 42 районов Москвы в 11 столичных округах.

Собянин уточнил, что свыше 2,1 млн кв. м предназначено под высокотехнологичные производства и более 3,9 млн кв. м - под общественно-деловые и социальные объекты. Кроме того, будет построено свыше 7 млн кв. м жилья, в том числе не менее 2,6 млн кв. м для участников программы реновации. Общий объем инвестиций по этим проектам может составить 4,1 трлн рублей, добавил мэр.

Среди наиболее интересных проектов КРТ - проект "Серп и Молот тер. 2", ЮВАО, район Нижегородский (площадью 1,70 га), проект "№52 Теплый стан", ЮЗАО, район Ясенево (площадью 16,78 га), проект "п. Сосенское, ул. Александры Монаховой и ул. Эдварда Грига", ТиНАО, п. Сосенское (площадью 3,47 га), проект "1-й Боткинский проезд", САО, район Беговой (площадью 63,55 га), проект "№8 Кунцево", ЗАО, район Кунцево (площадью порядка 16 га), проект "№3 Автомоторная", САО, район Головинский (площадью 77 га), проект "№50 Коровино", САО, район Дмитровский (площадью 4,94 га).

"Конечно, все это проекты не одного года - их реализация потребует нескольких лет. Но в результате они качественно изменят инфраструктуру районов, а новые объекты будут служить не одному поколению москвичей", - заключил Собянин.