В Якутии направят на субсидирование региональных авиаперевозок около 1 млрд рублей

Председатель Государственного Собрания региона Алексей Еремеев отметил, из них 600 млн рублей предусмотрены на перевозки до Якутска и центров Арктики

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии направят в 2024 году на субсидирование внутрирегиональных и внутрирайонных авиаперевозок около 1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

"Практически 1 млрд рублей из собственного бюджета на 2024 год предусмотрели на субсидирование внутриреспубликанских и внутриулусных авиаперевозок. Если быть точнее, более 600 млн рублей - на перевозки до Якутска и улусных центров Арктики, более 300 млн рублей - на внутриулусные перевозки", - сказал Еремеев по итогам заседания VI Ассамблеи депутатов - представителей коренных малочисленных народов Севера республики при парламенте Якутии на тему "Коренные малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия): вызовы времени".

Он уточнил, что субсидируется только пятая часть авиаперевозок. "Поэтому мы просим у федерального центра [финансирования]", - уточнил Еремеев, отметив, что постановление Совета Федерации о социально-экономическом развитии Якутии предусматривает пункт о федеральном софинансировании региональных перевозок с 2025 года. "Мы настаиваем на том, чтобы [начать финансирование] с 2024 года", - добавил он.

В работе заседания Ассамблеи депутатов - представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) принял участие сенатор, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков. "Хотел бы поздравить республику с тем, что вы смогли сохранить ассамблею как рабочий орган. Законодатели из дальних районов и парламент республики вместе поднимают сложные вопросы, которые примерно одинаковы везде на Севере. <...> Мы видим, что таких ассамблей не хватает в субъектах", - сказал Ледков.

В рамках ассамблеи подписано соглашение о сотрудничестве Ил Тумэн республики и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Соглашение направлено на сферу социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.