ГД запретила недобросовестным учредителям создавать новые управляющие компании

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, направленный на пресечение практики создания недобросовестными учредителями новых управляющих компаний (УК). Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ внесла группа депутатов-единороссов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым в июле 2022 года, он был принят в первом чтении в октябре того же года, а во втором - в декабре этого года.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Так, документ дополняет уже существующий реестр дисквалифицированных лиц, в который вносится информация только о директорах УК, информацией об учредителях. На сегодняшний день в реестр вносят только сведения о директорах, в течение трех лет они не могут занимать должности в других управляющих организациях. При этом учредители сохраняют возможность создавать новые организации и брать дома под управление.

Как пояснил в беседе с ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), сегодня директор УК на практике порой является лицом номинальным, а его включение в реестр ничего не дает. "Закон призван включать в реестр не только директора, но и учредителей. Да, управляющая компания уходит с рынка, банкротится, а ее директор в течение трех лет подобную позицию занимать не может и не может учреждать новые УК, однако истинным интересантам - учредителям эксплуатационных компаний - никто не мешает создавать новые "управляшки". Они так и делают. Как итог - продолжается нарушение сроков, неисполнение взятых на себя обязательств и так далее", - сказал Колунов.

Таким образом, продолжил он, инициатива поможет эффективно бороться с недобросовестными управляющими компаниями и их руководством.