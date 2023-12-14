Экс-премьер Украины считает, что Киеву должны списать все долги

Юлия Тимошенко призвала власти страны незамедлительно начать переговоры с кредиторами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала власти страны незамедлительно начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов Киева.

"Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих [внутренних и внешних] долгов, не реструктуризации, я подчеркиваю. <...> Разговоры с кредиторами надо начинать немедленно", - сказала она в эфире национального телемарафона.

Тимошенко считает, что ситуация, в которой оказалась Украина, дает "все основания - и политические, и юридические - для того, чтобы эти долги Украины были списаны".

28 ноября Министерство финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг страны продолжил рост и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Собственно государственный долг Украины составил 93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, или $127,54 млрд, в том числе внешний - 62,98% общей суммы долга, или $85,88 млрд, а внутренний - 30,56%, или $41,67 млрд. Гарантированный государством долг Украины составил 6,46%, или $8,8 млрд, в том числе внешний - 5,06%, или $6,9 млрд, внутренний - 1,40%, или $1,9 млрд.

Национальный банк Украины (НБУ) также сообщает о сокращении международных резервов Киева в течение последних четырех месяцев. В ноябре регулятор информировал об их сокращении на 0,5%, до $38,8 млрд. В октябре резервы снизились на 1,9%, в сентябре - на 1,7%, в августе НБУ сообщил о снижении международных резервов страны на 3,2%.

Рост госдолга и дефицит бюджета

Всего, по данным Министерства финансов Украины, за 11 месяцев 2023 года ведомство привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на насущные нужды госбюджета.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен дефицит $38 млрд и увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП. По данным Минфина на конец октября, госдолг Украины достиг $136,35 млрд. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд и госдолгом свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.