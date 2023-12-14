ГД уточнила круг лиц, которые могут проводить государственную экологическую экспертизу

Из перечня исключили лиц без гражданства РФ, иноагентов, а также представителей и работников иностранных и международных организаций

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, исключающий лиц без гражданства РФ, иноагентов, а также представителей и работников иностранных и международных организаций из перечня тех, кто имеет право инициировать, организовывать и проводить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года группой депутатов от разных фракций во главе с зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александром Коганом ("Единая Россия"), принят в первом чтении в ноябре того же года.

Изменения вносятся в закон "Об экологической экспертизе". В частности, устанавливается запрет на проведение государственной экоэкспертизы лицам без гражданства РФ, иностранным агентам, а также работникам международных организаций. Также документ закрепляет за Росприроднадзором функцию аттестации экспертов, осуществляющих государственную экологическую экспертизу и общественную экологическую экспертизу. Ранее эта функция закреплена в законе не была. Кроме того, реестр экспертов экологической экспертизы должен размещаться на официальном сайте Росприроднадзора.

Согласно тексту закона, Минприроды России наделяется полномочиями по установлению порядка аттестации экспертов, требований к ним, формы заявления об аттестации, перечня областей аттестации в соответствии с объектами государственной экологической экспертизы.

В профильном думском комитете уточнили, что инициатива направлена на совершенствование организации и проведения экологической экспертизы с целью повышения ее эффективности, исключая злоупотребления при использовании данного инструмента иностранными агентами и иными недобросовестными лицами.

О государственной экологической экспертизе

Государственная экологическая экспертиза проводится для обеспечения экологической безопасности при принятии решений об осуществлении того или иного проекта. Кроме того, на основании положительного заключения ГЭЭ выдается разрешение на ведение намечаемой деятельности, в том числе на получение отдельных видов лицензий.

ГЭЭ организуется и проводится Росприроднадзором. Общественная экологическая экспертиза осуществляется по инициативе граждан и общественных организаций, а также по запросу органов местного самоуправления общественными организациями, основным направлением деятельности которых является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы.