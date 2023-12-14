Госфинансирование геологоразведки нефти и газа в 2024 году составит 11,3 млрд рублей

В Минприроды подчеркнули, что с 2022 года в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" изучают пять объектов с целью поиска месторождений газа

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральное финансирование геологоразведки углеводородов в России в 2024 году сохранится примерно на уровне 2023 года и составит 11,3 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"В 2024 году федеральное финансирование на геологоразведку на углеводородное сырье сохранится примерно на прежнем уровне и составит 11,3 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Минприроды также подчеркивает, что с 2022 года в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" изучаются пять объектов с целью поиска месторождений газа. "Общая сумма финансирования - 4,2 млрд рублей. Это позволит создать в Якутии новый газодобывающий кластер с потенциалом транспортировки по Северному морскому пути", - добавили в министерстве.

Ранее в Роснедрах сообщали ТАСС, что объем инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов в 2023 и в 2024 году сохранит тенденцию прошлых лет. В ведомстве тогда напомнили, что в последние годы показатель составлял около 300 млрд рублей, а в 2022 году он достиг 315,7 млрд рублей.