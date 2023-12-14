Госдума приняла в II чтении законопроект о долевом страховании жизни

Новый вид страхования включает одновременно предоставление страховой защиты и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение нового на российском страховом рынке вида страхования с инвестиционной составляющей - долевого страхования жизни (ДСЖ). Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Этот вид страхования представляет собой аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked) и включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

Законопроектом предлагается, что при наступлении страховых случаев дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, в течение срока действия договора страхования выгодоприобретателю производится страховая выплата в размере страховой суммы и денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, либо в размере стоимости приобретенных страховой организацией инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.

Банк России наделяется правом устанавливать требования к условиям и порядку осуществления долевого страхования жизни.

Согласно документу, договор долевого страхования жизни должен предусматривать, что страхователь не вправе распоряжаться инвестиционными паями открытых ПИФ или инвестиционными паями закрытых ПИФ без обращения к страховой организации, за исключением случая передачи таких инвестиционных паев в залог и случая отзыва у страховой организации лицензии на добровольное страхования жизни. Также договор должен содержать исчерпывающий перечень сделок, которые могут быть совершены с инвестиционными паями.

Кроме того, устанавливаются особенности банкротства страховой организации, которая занимается доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами, а также прекращения деятельности паевых инвестиционных фондов, которыми управляла страховая организация.

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.