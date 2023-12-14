Индекс Hang Seng на бирже Гонконга по итогам торгов вырос на 1,07%

Из голубых "фишек" акции 61 компании выросли в цене, у 17 они подешевели, еще у 4 не изменились в цене

ГОНКОНГ, 14 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,07%, до 16 402,19.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 0,34%, до 3 698,57.

Из голубых "фишек" акции 61 компании выросли в цене, у 17 они подешевели, еще у 4 не изменились в цене.

Акции одного из лидеров отрасли онлайн-коммерции Китая JD.com выросли на 0,92%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi - на 2,7%. В то же время ценные бумаги технологического гиганта КНР Tencent подешевели на 0,2%, гиганта в области электронной коммерции Alibaba - на 0,43%, специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan - на 0,55%, одного из крупнейших в Китае производителей чипов и микроэлектроники SMIC - на 1,22%, крупнейшего в КНР интернет-поисковика Baidu - на 2,01%.

Акции большинства автопроизводителей КНР по итогам дня выросли, среди них BYD (+0,88%), Geely (+1,01%), Li Auto (+1,18%), NIO (+2,48%). В то же время ценные бумаги XPENG Motors подешевели на 0,25%.