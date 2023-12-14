"Норникель" перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ

Новой холдинговой компанией комбината стало АО "Холдинговая компания Быстра"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Быстринский горно-обогатительный комбинат завершил перерегистрицию в России, новой холдинговой компанией Быстринского ГОКа стало АО "Холдинговая компания Быстра", говорится в сообщении "Норникеля".

"Из его структуры владения была исключена кипрская компания Grk Eastern Geology Limited, которая находится в процессе ликвидации. Ее акционеры получили акции ХК "Быстра" пропорционально долям в уставном капитале. Таким образом, распределение акций среди акционеров "Быстры" осталось неизменным: "Норникель" - 50,01%, "Интеррос" - 36,66% и United Resources Limited (структура фонда Hopu Investments) - 13,33%", - говорится в сообщении компании.