"Газпром" оценил трудноизвлекаемые запасы газа Оренбургского НГКМ в 150 млрд куб. м

Компания также считает перспективной добычу гидроминерального сырья на Оренбургском месторождении

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Газпром" оценил трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в 150 млрд куб. м, говорится в корпоративной газете "Газпром добыча Оренбург" - "Оренбургский газ". Компания также рассматривает перспективы извлечения ценных компонентов, таких как литий, из попутно добываемых пластовых вод.

"По результатам строительства поисковой скважины №1-ВМС доказано, что в нижних объектах залежи центральной части Оренбургского месторождения сохраняется продуктивность и энергетический потенциал. Объем трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья значителен: только по газу, защемленному процессами обводнения, он оценивается в 150 млрд куб. м", - говорится в статье по итогам заседания Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр. "Газпром добыча Оренбург" уже сделал первые шаги в отработке технологии добычи ТрИЗ, успешно испытав технологию механизированной добычи газа и ретроградного конденсата с пластовой водой при помощи установки электроприводного центробежного насоса.

"Газпром добыча Оренбург" одним из основных направлений по разработке ТрИЗ в периметре своей работы считает освоение Ирекского участка недр. Помимо ресурсов традиционного газа, на этом участке прогнозируется открытие нетрадиционного резервуара с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья - флишоидного газа (аналог сланцевого). По оценке компании, мощная толща флишоидов нижнепермского возраста многократно превосходит высоту Оренбургского НГКМ.

Добыча ценных компонентов из попутных вод

"Газпром" также считает перспективной добычу гидроминерального сырья на Оренбургском месторождении, то есть извлечение ценных компонентов из попутно добываемых пластовых вод.

"В результате исследований микроэлементного состава подземных вод в пределах месторождения выявлено, что содержание в них ряда компонентов - таких, как литий, бром, йод, бор, калий, превышает минимальный промышленный уровень. С учетом тиражирования технологии механизированной добычи газа прогнозируется кратное увеличение объемов добычи пластовой воды", - подчеркивается в корпоративном издании "Газпром добыча Оренбург".

"Помимо газа, конденсата, нефти, которые, несомненно, являются основными драйверами газодобывающей промышленности, мы можем добывать и попутные элементы, которые есть в газе, воде, нефти", - отметил первый заместитель начальника департамента "Газпрома" Павел Слугин, слова которого приводятся в статье.