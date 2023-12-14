Минторг США на 180 дней продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний РФ

Речь идет о Nordwind Airlines, "Победе" и S7 Airlines

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на 180 дней действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines. Об этом говорится в извещениях, размещенных в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Об отзыве экспортных привилегий у указанных компаний на 180 дней Минторг США заявил 24 июня 2022 года. Затем действие данных мер продлевалось. В ноябре Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в данное ведомство, вновь подготовило запрос на продление ограничений. Он был одобрен.

"Я удовлетворяю запрос управления по соблюдению экспортных ограничений о продлении временного отзыва [экспортных привилегий], опубликованного по данному вопросу 15 июня 2023 года. Я определил, что продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения правил", - приводится в материалах заявление помощника министра торговли США Мэтью Акселрода.

Ведомство уточняет, что не получило каких-либо возражений против продления действия мер в отношении трех российских компаний. Позднее они могут быть вновь продлены.

В феврале 2022 года власти США ужесточили контроль в отношении продукции авиационной сферы, направляемой в Россию, и ввело новые требования к лицензированию определенных самолетов и запчастей. С 2 марта прошлого года бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии, включая новые лицензионные требования. В результате любой самолет, выпущенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.