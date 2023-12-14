Предприятие Роскосмоса поставило 28 современных трамвайных вагонов в Липецк

Вагоны оснастили системой видеонаблюдения и USB-точками зарядки для мобильных телефонов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) поставил партию из 28 трамвайных вагонов в Липецк. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод в соответствии с контрактом, заключенным с концессионером ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк", завершил поставку партии трамвайных вагонов 2023 года в Липецк в количестве 28 единиц. Трамвайные вагоны для Липецка модели 71-628-02 - односекционные, со 100% низким уровнем пола. Они отличаются ультрасовременным дизайном, при этом особое внимание уделено комфорту внутри салона. <...> По условиям контракта в 2024 году УКВЗ изготовит и передаст в Липецк еще 18 трамвайных вагонов той же модели", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Там отметили, что рабочее место водителя в поставленных вагонах оснащено индивидуальной системой климата кабины, системой контроля за состоянием водителя и системой помощи при маневрировании. Система климат-контроля позволяет поддерживать комфортную температуру внутри вагона.

Кроме того, каждый вагон оснащен системой видеонаблюдения, семью камерами в салоне, пятью камерами обзора для безопасности перевозок, двумя медиаэкранами, восемью USB-точками зарядки для мобильных телефонов. Также новые вагоны оборудованы комплексом современных электронных маршрутоуказателей и системой автоинформирования пассажиров.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра имени М. В. Хруничева. Сейчас он полностью выведен из его состава.