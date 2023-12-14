Обмен водительских удостоверений без экзаменов в СГ планируют начать с 1 апреля 2024 года

С этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Нормативные акты Белоруссии и России, предусматривающие возможность для граждан стран - участниц Союзного государства обменивать национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов, должны вступить в силу 1 апреля 2024 года. Эту дату согласовали участники состоявшегося в режиме видеоконференции заседания комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту.

"Депутаты предложили министерствам внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации принять необходимые меры к завершению разработки и принятия указанных проектов нормативных правовых актов. Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов - 1 апреля 2024 года. Уже с этой даты граждане смогут заменять водительские удостоверения на территории Союзного государства без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении пресс-службы Парламентского собрания.

В ходе заседания парламентариям была представлена информация МВД Белоруссии о ходе работы по подготовке проектов указа президента республики и постановления Совета министров, направленных на обеспечение возможности получения национальных водительских удостоверений без сдачи экзаменов на основании водительских удостоверений, выданных в РФ. В свою очередь Министерство внутренних дел России проинформировало о подготовке проекта соответствующего постановления правительства РФ.