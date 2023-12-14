КС разъяснил порядок взыскания компенсаций за нарушение прав на товарный знак

Конституционный суд постановил, что взыскание должно исходить из требований соразмерности и справедливости, а у судов должна быть возможность снижения компенсации, если ее размер многократно превышает размер убытков правообладателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев обращение Суда по интеллектуальным правам, пришел к выводу о наличии в законодательстве об охране товарных знаков пробела, который приводит к неоднократному взысканию компенсаций за использование одного и того же лейбла. Федеральному законодателю надлежит устранить этот пробел, чтобы избежать неоднократных штрафов за одни и те же правонарушения, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит исходя из предписаний Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации, выраженных в настоящем постановлении, внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления", - говорится в документе.

Чай "Баюшки-Баю"

Как следует из материалов дела, ранее Суд по интеллектуальным правам принял к рассмотрению иск общества "Максимус" и кипрской компании "Форианелли" к фирме "Здоровье". Заявители указывают на неправомерное использование товарного знака детского травяного чая "Баюшки-Баю" и требуют за это компенсации в размере двукратной стоимости проданного товара, планируя взыскать более 10 млн рублей каждый.

Однако ответчик, фирма "Здоровье", уже ранее возмещала аналогичную компенсацию аффилированному с кипрской "Форианелли" компании. В ответ на это истцы отметили, что речь идет о различных товарных знаках, которые схожи, поэтому компенсация полагается каждому из юридических лиц. Таким образом, с ответчика фактически должен быть взыскан шестикратный размер стоимости контрафактного товара.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что оспариваемые нормы неправомерно устанавливают неоднократную компенсацию за нарушение права на товарный знак по искам разных, но связанных между собой компаний, которым принадлежат схожие до степени смешения товарные знаки.

Решение КС РФ

КС РФ в своем решении отметил, что госрегистрация сходных товарных знаков, которые принадлежат разным лицам, предполагает взаимодействие правообладателей, в том числе получение согласия. По закону, сходными до степени смешения товарными знаками действительно могут обладать разные компании, со всеми вытекающими из этого правами.

Само по себе требование о компенсации сразу от нескольких правообладателей сходных товарных знаков не является злоупотреблением. Однако в судебной практике зачастую возникает формальное, узкое толкование норм Гражданского кодекса РФ, из-за чего дела не рассматриваются по существу и не учитываются все обстоятельства - например, то, в какой степени правообладатели сходных товарных знаков аффилированы друг с другом и является ли их поведение добросовестным.

Компенсация за незаконное использование товарного знака направлена на защиту правообладателей, но ее взыскание должно исходить из требований соразмерности и справедливости, а у судов должна быть возможность снижения компенсации, если ее размер многократно превышает размер убытков правообладателя.

Законодатель должен внести в Гражданский кодекс соответствующие изменения, которые позволяли бы снижать размер компенсаций в таких делах или вовсе отказывать в них из-за аффилированности подающих иски правообладателей. До тех пор суды должны учитывать все значимые для дела обстоятельства, и при несоответствии размера компенсации требованию справедливости и равенства вправе снижать ее размер, а в некоторых случаях - отказывать во взыскании.