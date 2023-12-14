Премьер-министры РФ и Монголии обсудили расширение взаимодействия в энергетике

Михаил Мишустин и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ провели телефонный разговор

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры России и Монголии Михаил Мишустин и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ провели телефонный разговор, в котором обсудили расширение взаимодействия в энергетической и транспортной сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в энергетической сфере и транспортной инфраструктуре, а также продвижению крупных совместных проектов", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Также главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В предыдущий раз премьеры РФ и Монголии встречались 25 октября в Бишкеке, где Мишустин принимал участие в заседаниях по линии ЕАЭС, СНГ и ШОС. На встрече глава российского кабмина указывал, что Москва уделяет приоритетное внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Улан-Батором.