Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,68-0,77%

Курс юаня вырос до 12,65 рубля, доллар снизился до 89,87 рубля, евро вырос до 98,80 рубля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался разнонаправленно - после позитивного начала торгов индекс Мосбиржи к вечеру откатился в направлении 3 000 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,77%, до 3 008,84 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,68%, до 1 055,45 пункта. Курс юаня вырос на 0,14%, до 12,65 рубля, доллар снизился на 0,14%, до 89,87 рубля, евро вырос на 1,75%, до 98,80 рубля.

Котировки нефти Brent показали рост, вернувшись к уровням выше $75 за баррель. "Развитие отскока могло упереться в ожидания завтрашнего заседания ЦБ, по итогам которого ключевая ставка почти наверняка будет повышена на 100 б.п., до 16%, а также приближение выходных. С учетом того, что завтра от дивидендов очистятся тяжеловесные акции "Лукойла", новых попыток роста стоит ждать уже на следующей неделе", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Настроения на мировых рынках улучшились. "Накануне ФРС, как и ожидалось, сохранила ключевую ставку на прежнем уровне 5,25-5,50%. При этом регулятор ободрил инвесторов тем, что в 2024 году ставка может постепенно снижаться. ЕЦБ на сегодняшнем заседании не преподнес сюрпризов, сохранив базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых. Аналогично поступил и Банк Англии", - также рассказал Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+2,54% и +0,61%), расписки "Циана" (+1,48%), бумаги Мосбиржи (+1,17%), котировки "Полиметалла" (+0,88%), акции ТГК-1 (+0,52%). Бумаги "Аэрофлота" прибавили чуть менее 0,1%.

"По большинству акций в четверг наблюдалось коррекционное восстановление при отсутствии сигналов смены как минимум краткосрочного медвежьего тренда. "Полиметалл" получил поддержку от новых попыток цен на золото подняться выше сопротивления $2 060 за унцию. Фундаментальные факторы в условиях смягчения тона ФРС и падения доходности 10-летних гособлигаций США ниже 4% теперь складываются для золота более благоприятно", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Аэрофлот" накануне представил операционные результаты, которые показали рост пассажиропотока группы в ноябре на 24,8% год к году, до 3,6 млн человек.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (-4,23%), акции "Детского мира" (-3,66%), привилегированные акции "Башнефти" (-3,04%), бумаги "Яндекса" (-2,86%), котировки "Роснефти" (-2,84%), расписки "Озона" (-2,33%). Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,99%.

"Детский мир" сегодня завершил публичную оферту по покупке акций по цене 71,50 рубля. Акции "Лукойла" в четверг последний день торгуются с дивидендами за девять месяцев 2023 года в размере 447 рублей с текущей доходностью около 6,3%. В пятницу бумаги "Лукойла", таким образом, скорее всего, откроются с гэпом порядка 6%", - рассказала Кожухова.

Прогноз на 15 декабря

С учетом дивидендного гэпа в акциях "Лукойла" и фактора пятницы в "БКС мир инвестиций" прогнозируют умеренную нисходящую коррекцию на рынке. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 15 декабря - 2960-3060 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рублей.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи снова покажет движения в коридоре 3000-3100 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в интервале 12,4-12,9 рублей.

Тон общим настроениям в пятницу может задать блок ноябрьской макростатистики КНР, в том числе по объемам промпроизводства и безработице. В России фокус внимания в конце недели будет на заседании Банка России по ключевой ставке. Акции "Совкомбанка" будут в этот день добавлены в список допущенных к торгам на Московской бирже. Акционеры "Газпром нефти" на собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, а в повестке внеочередного собрания акционеров Группы "Эталон" значится вопрос редомициляции в Россию.