Лидеры ЕС не утвердили предложенный ЕК механизм использования замороженных активов РФ

Евросовет "принял к сведению" инициативу Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) "приняли к сведению" предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм использования замороженных активов России, однако не утвердили его, следует из итогового заявления саммита ЕС по Украине.

"Евросовет повторяет свой призыв к решительному прогрессу - в координации с партнерами - в вопросе о том, как доходы частных компаний, полученные непосредственно от иммобилизованных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию в соответствии с применимыми договорными обязательствами и в соответствии с европейским и международным правом. В этом контексте Евросовет принимает к сведению недавние предложения об использовании доходов от замороженных российских активов", - говорится в документе.

12 декабря Еврокомиссия сообщила, что представила странам ЕС механизм использования доходов от замороженных активов РФ. ЕК подчеркнула, что страны ЕС должны одобрить его, чтобы он вступил в силу.