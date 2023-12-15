Нилов: вопросы уплаты утильсбора по новым правилам должны решаться "в ручном режиме"

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов также отметил, что эти вопросы нужно рассматривать в каждом конкретном случае отдельно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вопросы уплаты утилизационного сбора по новым правилам гражданами, которые ввозят автомобили из-за границы, должны рассматриваться в каждом конкретном случае отдельно и "решаться в ручном режиме". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Так депутат отреагировал на полученный от правительства РФ ответ на его ноябрьский запрос, в котором он попросил отложить вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора до 31 декабря 2023 года. "Введение моратория на применение указанных изменений в постановление №1291 представляется нецелесообразным", - ответили в кабмине.

"Мы продолжаем настаивать на том, чтобы в точечном, ручном режиме этот вопрос для граждан был решен. Надо хотя бы в ручном режиме решить это для тех граждан, которые оказались заложниками ситуации, когда они были поставлены перед фактом о том, что уже вступили в силу поправки. Условно говоря, вместо 5 тыс. им теперь надо сотни тысяч отдавать. Это, конечно, надо исправлять", - отметил Нилов.

Речь идет о вступивших в силу 29 октября 2023 года новых правилах, в соответствии с которыми тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.

По мнению Нилова, "этот вопрос все равно должен был отрегулирован". "Хотя бы для отдельной категории автомобилистов. И это те граждане, которые ввозили автомобили для частных целей", - подытожил парламентарий.