В Хабаровском крае объем производства черных металлов вырастет до 900 тыс. тонн

Такой показатель ожидают до конца 2023 года

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре по итогам года увеличит выпуск продукции на 30%. Ожидается, что производство вырастет до 900 тыс. тонн, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Евгений Романов.

"Оценка роста объемов показателя в этом году составит 130%. На будущий год в черной металлургии объем производства сохранится на уровне 101% к 2023 году", - сказал Романов, уточнив, что выпуск черных металлов в этом году планируется на уровне более 900 тыс. тонн.

Министр добавил, что "Амурсталь" также наращивает объем производства промышленных газов для внутреннего потребления.

Развитию металлургии в регионе может поспособствовать разработка месторождения марганца. Оно находится в Амурской районе, в 70 км от железнодорожной станции Джелюмкен. Содержание марганца оценивается в 27-40%. Для сравнения: месторождение, разрабатываемое в Китае, содержит от 8 до 15% марганца.

"Нужны длительные соглашения по закупке марганца, тогда можно будет развивать производство. Либо государство может выступить в качестве гарантирующего покупателя", - добавил министр промышленности и торговли региона.