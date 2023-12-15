В России незаконная вырубка леса за год сократилась более чем в 1,5 раза

По данным пресс-службы Рослесинфорга, за этот период показатель с 343,5 куб. м упал до 200 тыс. куб. м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем незаконной вырубки леса в 2023 году сократился более чем в полтора раза по сравнению с 2022 годом, в некоторых регионах он упал в разы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"По данным дистанционного мониторинга лесов, который проводит Рослесинфорг на землях лесного фонда, объем незаконно заготовленной древесины в стране сократился более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом - с 343,5 до 200 тыс. куб. м. Количество зафиксированных случаев незаконной рубки также значительно снизилось - с 1 524 до 955. В четырех регионах страны не было зафиксировано ни одного случая незаконной рубки на лесных участках, где проводился мониторинг. Речь идет о Рязанской, Ленинградской, Челябинской областях и республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Наиболее быстрые темпы снижения незаконных заготовок наблюдаются в Ярославской и Кировской областях, а также в Республике Коми, где деятельность черных лесорубов сократилась в шесть раз. В Новгородской области - почти в пять раз, в Приморском крае - практически в четыре раза, а в Вологодской, Свердловской областях и Забайкалье - больше чем в три раза. Самые высокие показатели по объемам нелегальной заготовки приходятся на Красноярский край, Иркутскую и Амурскую области. Однако в этих регионах наблюдается активное снижение незаконной деятельности: в Красноярском крае и Иркутской области - в полтора раза, а в Амурской области - в 2,5 раза.

"На сегодняшний день больше трети лесных земель находится под постоянным космическим контролем, и этот показатель будет расти с каждым годом. За последние пять лет средний объем незаконно заготовленной древесины на 1 тыс. га снизился с 6,9 до 0,8 куб. м. Важную роль играет и скорость реагирования: после обнаружения признаков нарушений при непрерывном дистанционном мониторинге натурные проверки на участке оперативно проводятся в течение пяти дней", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что лес играет важную роль в экономической и климатической повестках страны, поэтому ослабление контроля за ним недопустимо. Космический мониторинг лесов в 2023 году покрыл больше 250 млн га в 40 субъектах страны. Площадь мониторинга в 2023 году была увеличена на 13%.

"Сегодня благодаря космомониторингу и анализу данных с помощью искусственного интеллекта удается вовремя отследить все изменения на территории лесного фонда и оперативно проводить проверки на участках. Переход на цифровую лесоустроительную и лесоучетную документацию, а также модернизация системы прослеживаемости дает возможность отследить весь путь древесины от лесного участка до конечного потребителя. Такой своего рода "цифровой паспорт" не оставляет лазеек для черных лесорубов. Арендаторы лесных участков также не заинтересованы в недобросовестной деятельности, так как вся ответственность за нарушение законодательства в случае выявления незаконных лесозаготовок ляжет непосредственно на них", - добавил Чащин.