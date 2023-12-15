На модернизацию оборудования компании Qarmet в Казахстане направят $1,3 млрд

Премьер-министр республики Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Около $1,3 млрд будут направлены на модернизацию оборудования, внедрение современных технологий и повышение стандартов безопасности на металлургическом предприятии Qarmet в Казахстане, которое ранее называлось "Арселормиттал Темиртау". Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

"С участием первых руководителей центральных госорганов и нового инвестора обсуждены меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур. Отдельно рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. В частности, на первом этапе на эти цели будет направлено порядка $1,3 млрд", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава кабинета министров обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. При этом он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.

"По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития Qarmet", - пояснили в пресс-службе.

8 декабря министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев сообщил, что казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрей Лаврентьев станет новым инвестором "Арселормиттал Темиртау". Ранее пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана информировала, что казахстанский госфонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation стал владельцем всех акций металлургических предприятий "Арселормиттал Темиртау" и ArcelorMittal Tubular Products Aktau. Сумма сделки составила $286 млн.