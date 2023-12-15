Палаты парламента Швейцарии разошлись во мнениях относительно финансирования БАПОР

В пресс-службе парламента отметили, что "в отличие от Национального совета и большинства членов его комиссии Совет кантонов отказался 23 голосами против 21 отменить взнос страны" на деятельность Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в размере $23 млн

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Малая палата парламента Швейцарии - Совет кантонов - не поддержала инициативу большой палаты - Национального совета - о прекращении предоставления финансовой поддержки в размере 20 млн франков ($23 млн) в год Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). За продолжение выделения средств на эти цели проголосовали 23 депутата малой палаты, против - 21.

Как сообщила пресс-служба парламента, "в отличие от Национального совета и большинства членов его комиссии Совет кантонов отказался 23 голосами против 21 отменить взнос Швейцарии" на деятельность БАПОР в размере 20 млн франков. Депутат от партии "зеленых" Майя Граф заявила на заседании, что это агентство проводит "важную работу в трудном контексте" и "следует проявлять осторожность". Кроме того, по ее словам, "необходимо прояснить последствия такого урезания финансирования для внешней политики Швейцарии". В свою очередь министр финансов страны Карин Келлер-Суттер отметила в своем выступлении, что федеральный департамент (министерство) иностранных дел "опасается ущерба для репутации" в случае прекращения взноса в БАПОР.

За прекращение выделения ежегодной поддержки деятельности БАПОР в размере 20 млн франков 11 декабря высказался Национальный совет. Это решение поддержали 116 депутатов большой палаты парламента, против было подано 78 голосов. Голосование в Совете кантонов заблокировало решение Национального совета о прекращении взносов Швейцарии в БАПОР.

Генеральный комиссар этого агентства Филипп Лаззарини расценил позицию Совета кантонов как "позитивное развитие" ситуации. "Важно, что Швейцария продолжает говорить палестинцам и региону, что она по-прежнему привержена своей гуманитарной традиции", - сказал генеральный комиссар на пресс-конференции в Женеве, комментируя решение Совета кантонов. По его словам, предоставляемые Швейцарией средства "имеют абсолютно существенное значение для БАПОР, чтобы продолжать оказывать необходимую для спасения жизней гуманитарную поддержку в секторе Газа".