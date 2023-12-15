Служба связи Таджикистана будет сотрудничать с компанией из РФ в IT-проектах

В частности, Душанбе собирается взаимодействовать с ООО "Цифра" по вопросам развития доступа в интернет и мобильных сетей 4G и 5G

ДУШАНБЕ, 15 декабря. /ТАСС/. Служба связи при правительстве Таджикистана и компания "Цифра" заключили меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в ведомстве, с российской фирмой планируют сотрудничать в области внедрения электронного документооборота, IP-телефонии, электронной торговли, а также обмена опытом по реализации IT-проектов.

"Подписан меморандум о сотрудничестве между Службой связи при правительстве Республики Таджикистан и ООО "Цифра". <...> Этот меморандум регулирует двусторонние отношения в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий, признавая важность сотрудничества в области сетевой безопасности, усиления сотрудничества в развитии системы электронной торговли, подтверждает важность внедрения электронных документов в Таджикистане, улучшение почтовых услуг и IP-телефонии", - говорится в сообщении.

Документ подписали начальник Службы связи Бег Сабур и глава компании "Цифра" Сергей Емельченков. Меморандум также предусматривает проведение совместных семинаров на тему развития цифровых технологий, обмен опытом по развитию систем связи и информационных технологий. Кроме того, Таджикистан планирует сотрудничать с компанией по развитию доступа в интернет и мобильных сетей 4G и 5G.

Согласно информации на сайте компании, она специализируется на цифровизации промышленных предприятий и разрабатывает для них программные продукты на собственной платформе.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечал, что в стране принимаются меры по поэтапной цифровизации всех отраслей экономики, госуправления и бизнеса, приняты концепция и программа развития цифровой экономики. В ноябре на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии Рахмон также предложил создать в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта.