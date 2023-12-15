Пассажиропоток аэропорта Сургут впервые в 2023 году достиг 2 млн за год

В 2023 году из города запустили рейсы на зарубежные курорты, а также расширили региональную маршрутную сеть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Аэропорт города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году обслужил двухмиллионного пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Сургут впервые за год обслужил двухмиллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса из Сургута в Москву. Это самый популярный маршрут в нашей гавани", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, из города в этом году были запущены рейсы на зарубежные курорты - в Анталью и Дубай, расширена региональная маршрутная сеть, в частности, открыты рейсы в Новокузнецк и Челябинск. "Наибольшее увеличение пассажиропотока обеспечили направления в Махачкалу, Санкт-Петербург, Сочи, и Уфу", - добавил собеседник.

Пассажиропоток аэропорта Сургута впервые в 2022 году достиг 1,9 млн человек, увеличившись на 4,5%. Самыми популярными направлениями стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск, полеты осуществлялись по 41 направлению.

АО "Аэропорт Сургут" принадлежит группе "Ютэйр", владельцами долей являются "Аэропорты регионов", департамент госимущества Югры и "Сургутнефтегаз". Аэропорт считается узловым для а/к "Ютэйр", на которую в 2022 году пришлось 58,3% пассажиропотока (1,1 млн человек).