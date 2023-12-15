Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 959,29 пункта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 959,29 пункта (-1,65%), а долларовый индекс РТС снижался и находился на отметке 1 039,29 пункта (-1,53%).

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи замедлил падение до 1,27% и находится на уровне 2 970,31 пункта, индекс РТС опускается на 1,07% и торгуется на отметке 1 044,13 пункта.

К 10:21 мск курс доллара на торгах Мосбиржи снижается на 0,32%, до 89,57 рубля, евро находится на отметке 98,34 рубля. (-0,43%). Курс юаня опустился на 0,5% и находится на уровне 12,592 рубля.