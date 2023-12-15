Дума утвердила обязанность экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек"

Также законом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий резидентов - экспортеров представлять ЦБ РФ информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую аналогичные сведения и по их дочерним компаниям за рубежом. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Законом вводится обязанность резидентов представлять информацию о валютных активах и обязательствах, включая такую информацию с учетом имеющихся у этих юридических лиц - резидентов, находящихся за пределами территории РФ дочерних хозяйственных обществ (при наличии). Для получения более детализированной и полной информации документом предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами - экспортерами информации о валютных активах и обязательствах.

Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагается установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ.

Также законом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом регулятор наделяется полномочием устанавливать порядок доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

Требования уведомлять налоговые органы

Кроме того, с 1 июля 2024 года устанавливается требование в отношении юрлиц - резидентов, входящих в одну международную группу компаний с юрлицами - нерезидентами, уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) таких юридических лиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, не позднее 1 месяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Также потребуется представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) таких юрлиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и отчеты о переводах такими юрлицами - нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами.

При этом такие требования не будут применяться в случае, если они исполняются материнской компанией международной группы компаний или участником международной группы компаний, на которого материнской компанией международной группы компаний возложена обязанность по исполнению таких требований от имени участников группы компаний, а также в иных случаях, предусмотренных правительством РФ по согласованию с Банком России.

Предлагаемые законом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне геополитических рисков, указывают в правительстве. Документ разработан для "установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.