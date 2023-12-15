В Грузии в III квартале 2023 года средняя зарплата выросла более чем на 16%

Она составила около $690, информирует Национальная служба статистики

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Средняя ежемесячная заработная плата в Грузии в третьем квартале текущего года составила почти 1,9 тыс. лари (около $690), что на 16,3% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

"В третьем квартале 2023 года средняя месячная номинальная зарплата в Грузии выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,3% и составила 1 855,4 лари", - говорится в сообщении.

С июля по сентябрь рост зарплаты в годовом выражении составил 260,4 лари (около $97). По сравнению со вторым кварталом текущего года рост составил 51 лари (около $19).

Самая высокая средняя зарплата в стране фиксируется в сфере информации и коммуникаций - 3,958 тыс. лари (более $1,4 тыс.). Рост зарплат в этой сфере составил 18,8% в годовом выражении. Более 3 тыс. лари (более $1,1 тыс.) зарабатывают ежемесячно занятые в строительстве (рост 31,6%). Сотрудники финансового и страхового сектора получают в среднем более 2,8 тыс. лари (более $1 тыс.), здесь рост составил 13,4%. Работники научной и технической сферы - более 2,6 тыс. лари ($972). Рост составил 17,3%.

В третьем квартале текущего года средняя зарплата женщин составила более 1,4 тыс. лари ($542), а мужчин - более 2,2 тыс. лари ($830). Зарплата среди женщин в годовом выражении выросла на 15,3%, а мужчин - на 17,3%.