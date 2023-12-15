ФАС вынесла предупреждение теплосетевой компании в Новосибирске

Жалоба в службу поступила от управляющей компании ООО "УКЭЖ "Сибирская инициатива"

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение "Новосибирской теплосетевой компании" о начислении платы управляющей компании за теплопотери на участке трубопровода, что могло отразиться на размере платы от жителей обслуживаемого дома, сообщили в пресс-службе ФАС. Ранее в ходе прямой линии с президентом России пенсионер из Новосибирска пожаловался, что индексация тарифов ЖКХ в регионе сводит на нет индексацию пенсий.

Жалоба в службу поступила от управляющей компании ООО "УКЭЖ "Сибирская инициатива".

"В результате рассмотрения обращения служба выявила в договорах ресурсоснабжения ООО "Новосибирская теплосетевая компания" (ООО "НТСК") навязывание условий о начислении платы за потерю тепловой энергии на участке трубопровода от стены дома до места установки общедомового прибора учета. <…> ФАС России пришла к выводу, что возложение дополнительных финансовых обязательств на управляющую организацию может повлечь их переложение на граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба потребовала НТСК исключить из всех уже заключенных договоров и типовых форм условия, которые ущемляют права предпринимателей и потребителей.

14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на то, что индексация тарифов ЖКХ в регионе практически сводит на нет индексацию пенсий и привел данные, что пенсии в 2024 году будут проиндексированы на 7,5%, а тарифы ЖКХ вырастут на 9-14%. Президент пообещал проанализировать рост тарифов на ЖКХ в Новосибирске.