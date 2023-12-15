"Автоваз" запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus

Машина будет выпускаться в двух версиях: пассажирской и грузопассажирской

ИЖЕВСК, 15 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus в количестве 30 штук на заводе в Ижевске, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем запуск первой опытной партии, как и обещали до конца 2023 года. Сегодня [с конвейера] сойдет 6 автомобилей, а всего в опытной партии будет 30 автомобилей e-Largus", - сказал журналистам президент "Автоваза" Максим Соколов.

Электромобиль будет выпускаться в двух версиях: пассажирской и грузопассажирской, которые, в свою очередь, будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью.

"Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек с 0 до 100 км/час)", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Как уточнили журналистам в пресс-службе "Автоваза", выпуск опытный партии необходим для донастройки и отработки технологий. В мае 2024 года стартует уже серийное производство электрического Largus, а также Largus с ДВС.