"Ъ": китайский бренд Sprandi может вернуться на российский рынок

Его может вывести производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports, пишет газета

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Известный в конце 1990-х - начале 2000-х годов китайский бренд спортивной обуви Sprandi планирует вернуться в Россию. На рынок РФ его может вывести производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на базу Росаккредитации.

Руководитель отдела маркетинга дистрибутора спортивной обуви Lestate Илья Комиссаров объяснил, что Sprandi позиционирует себя как "альтернативу топовым брендам, но вдвое дешевле, при этом фактически относится к низкому и среднему ценовому сегменту". Когда падает покупательная способность, такие марки особенно пользуются спросом, добавил он.

Как пишет газета, управляющее компанией Anta Sports в России ООО "А Спорт" получило несколько деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi в сентябре 2023 года. Кроме того, связанное с Anta Sports ООО "А Кэпитал" учредило компанию СПД, на которую зарегистрирован домен sprandi.su. Егор Миняев стал гендиректором новой компании, до 2020 года он владел 49% в подразделении Anta Sports в России.

В глобальном и российском офисах Anta Sports на запрос газеты не ответили.