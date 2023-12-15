Россия намерена увеличить товарооборот с Узбекистаном к 2030 году более чем в два раза

Объем вложений российских компаний уже превышает 1,2 трлн рублей, рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на увеличение товарооборота с Узбекистаном более чем в два раза к 2030 году, по итогам девяти месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос на 11,5%. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"У нас, как вы знаете, 2022 год в этой части стал рекордным, это 785 млрд рублей. Хороший рост на уровне 11,5% фиксируем и по итогам 9 месяцев текущего года. Наша приоритетная задача - это увеличение взаимного товарооборота к 2030 году более чем в 2 раза, предпосылки для этого у нас все имеются", - сказал Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Так, объем вложений российских компаний уже превышает 1,2 трлн рублей.

"Это, к примеру, касается масштабных инфраструктурных и промышленных объектов. Сейчас по инициативе узбекистанской стороны у нас в проработке целый ряд проектов, имея в виду создание при участии российских промышленных компаний и поддержки финансовых институтов металлургического кластера на базе месторождения Тебинбулак, строительство медно-обогатительной фабрики на мощностях "Алмалыкского ГМК", газохимического комплекса в Бухарской области и тепловых электростанций", - рассказал Мантуров.

Кроме того, укреплению промышленной кооперации послужит создание в Узбекистане совместных индустриальных парков, которые уже открыты в городе Чирчик и Джизакской области. "Далее планируем тиражировать эту практику в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях", - добавил зампред правительства РФ.