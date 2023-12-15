Программа субсидируемого найма заработает в новых регионах России в 2024 году

По поручению президента господдержку в объеме шести минимальных размеров оплаты труда будут получать и компании, которые берут на работу людей с инвалидностью, и индивидуальные предприниматели с ограничениями по здоровью, в том числе участники СВО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Программа субсидируемого найма со следующего года будет распространена на новые регионы РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"В следующем году этой мерой смогут воспользоваться предприятия, которые зарегистрированы в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сказал он.

Мишустин добавил, что по поручению президента такую господдержку в объеме шести минимальных размеров оплаты труда будут получать и компании, которые берут на работу людей с инвалидностью, и индивидуальные предприниматели или руководители организаций с ограничениями по здоровью, в том числе участники специальной военной операции.

"Благодаря этому решению больше наших граждан будут трудоустраиваться и меньше предприятий станут испытывать нехватку нужных и квалифицированных кадров", - заключил Мишустин.

В целом он подчеркнул, что правительство ведет системную работу, направленную на содействие занятости.

Программа субсидированного найма предполагает помощь компаниям, которые трудоустраивают у себя в том числе граждан под риском увольнения, безработных, молодых людей до 30 лет. Для организаций предусматривается частичная компенсация затрат на зарплату таких сотрудников в сумме трех минимальных размеров оплаты труда.