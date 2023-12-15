Поезда между Крымом и материком перевезут 5 млн пассажиров по итогам 2023 года

В 2022 году пассажиропоток составлял 4,1 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Поезда между Крымом и материковой частью России по итогам 2023 года перевезут 5 млн пассажиров, сообщил генеральный директор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов, выступая на съезде железнодорожников, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

"В 2020 году перевезли 1,3 млн пассажиров, через год - уже на 1 млн больше, в 2022 году - 4,1 млн, этот год мы закончим с показателем 5 млн пассажиров. Нашими поездами можно добраться до полуострова из разных городов России - от Мурманска до Омска, а из совсем отдаленных - прилететь в Москву или Адлер, а уже оттуда нашими поездами доехать до Крыма", - сказал Ганов по телемосту.

В конце июля первый замглавы Минтранса России Андрей Костюк заявил, что в 2023 году железнодорожным транспортом в направлении Крыма планируется перевезти до 4,6 млн пассажиров.