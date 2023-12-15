Кабмин перераспределит 2,5 млрд рублей между регионами на ремонт дорог

Эти средства до конца года получат 12 субъектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ перераспределит свыше 2,5 млрд рублей между российскими регионами на ремонт дорог, их до конца года получат 12 субъектов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Согласно поставленной президентом цели, уже в следующем году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние, - сказал он. - Как подчеркивал глава государства, важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Для этого перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 млрд рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов".

Мишустин добавил, что это даст возможность отремонтировать существующие дорожные покрытия и сооружения, среди которых такие крупные объекты, как мост через Волгу в Рыбинске, а также построить дополнительные сооружения, в том числе полностью профинансировать возведение развязки до нового терминала в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

"Сегодняшнее решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий и, самое главное, позволит людям комфортно и безопасно ездить по нашим регионам", - отметил премьер.