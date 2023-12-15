МИД заявил, что РФ остается надежным поставщиком энергетических ресурсов, вопреки санкциям

В дипведомстве также подчеркнули надежность России как поставщика продукции агрокомплекса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкционное давление, является надежным поставщиком энергетических ресурсов и продукции агрокомплекса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об участии заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина в 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), которое прошло в режиме ВКС.

"В своем выступлении Александр Панкин акцентировал необходимость продвижения прагматичного, деполитизированного, конструктивного и взаимовыгодного диалога на пространстве ЧЭС. Особое внимание уделено важности дальнейшего закрепления независимой идентичности Черноморского региона, его встроенности в глобальную экономику в качестве одного из связующих звеньев интеграционных процессов в Евразии, - информировали в дипведомстве. - Подчеркнута надежность Российской Федерации - вопреки санкционному давлению и чинимых недружественными государствами препятствий - как поставщика энергетических ресурсов и продукции агрокомплекса".

В МИД РФ сообщили, что по итогам заседания утверждена обновленная Экономическая повестка дня ЧЭС, которая заменит ее предыдущую редакцию от 2012 года. "В документе заданы стратегические ориентиры и векторы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе цели и задачи взаимодействия в экономической, торговой, социальной и других сферах", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, как информировали в дипведомстве, участниками встречи был также согласован бюджет организации на 2024 год, приняты решения о продлении статуса партнера по секторальному диалогу для ряда многосторонних организаций. "На должность генерального секретаря ЧЭС на очередной трехлетний срок переизбран действующий руководитель секретариата Лазар Команеску (Румыния)", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также сообщили, что следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2024 года под председательством Албании.