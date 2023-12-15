"Киевстар" восстановил работу мобильного интернета по всей Украине

Cпециалисты также работают над запуском SMS и восстановлением доступа к приложению "Мой Киевстар"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор "Киевстар" восстановил работу мобильного интернета по всей стране после трехдневного отключения. Об этом оператор сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Восстановил доступ к мобильному интернету по всей стране", - говорится в сообщении. Там добавили, что специалисты также работают над запуском SMS и восстановлением доступа к приложению "Мой Киевстар".

По информации в сообщении, сеть стабилизируется, на Украине возобновили работу свыше 95% мобильных базовых станций, однако в некоторых населенных пунктах могут возникать трудности с краткосрочным подключением.

Ранее издание "Вести" сообщило, что работа "Киевстара" начала восстанавливаться после трехдневного отключения. Мобильный интернет стал появляться у пользователей оператора утром в пятницу. Началось восстановление международного роуминга, устраняются проблемы со сбросами звонков.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в нескольких регионах страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. В "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

По информации самого "Киевстара", цифровой инфраструктуре были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново. В результате восстановить голосовую связь для большинства пользователей удалось только в четверг, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи.