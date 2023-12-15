Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на ремонт электросетевого комплекса Дагестана

Субсидия предоставляется для возмещения затрат, связанных с реализацией техобслуживания распределительных сетей, а также с укомплектованием аварийного запаса оборудованием и материалами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить Минэнерго России в 2023 году 1,2 млрд рублей из резервного фонда для предоставления субсидии "Россети Северный Кавказ". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидия предоставляется для возмещения затрат, связанных с реализацией техобслуживания распределительных сетей Республики Дагестан, а также с укомплектованием аварийного запаса оборудованием и материалами, следует из документа.

Мероприятие включает в себя "снижение значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах с номинальным напряжением 110 кВ, на которых проводились восстановительные мероприятия, а также снижение суммарного значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах номинальным напряжением 6-35 кВ, на которых проводились восстановительные работы", - следует из документа.

Ожидается, что все этом поможет снизить среднюю продолжительность прекращения передачи энергии на региональных объектах с номинальным напряжением до 35 кВ.

Минэнерго РФ предстоит проследить за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, а доклад о проделанной работе необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2024 года.