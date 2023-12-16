На Украине заявили о разрешении спора с Румынией по каналу "Дунай - Черное море"

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, Киев "проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством глубоководного судового хода "Дунай - Черное море". Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по Конвенции Эспо. На полях девятого совещания сторон конвенции 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала "Дунай - Черное море" разрешен", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Киев "проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права".

История спора

В августе 2004 года президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. 1 сентября Еврокомиссия выразила протест Киеву в связи с продолжением работ по постройке, поскольку дельта находится под охраной ЮНЕСКО. Киев призвали прекратить строительство, пока не будет выяснено, какое влияние канал может оказать на природу в дельте реки. Кроме того, Румыния заявила, что оспорит сооружение канала.

В июне 2005 года Украина приостановила работы по углублению канала. Экспертиза комиссии Министерства охраны окружающей среды Украины установила, что канал не наносит вреда природе. Власти Украины при этом исходили из того, что восстановление судоходства в нижнем Дунае - суверенное право государства. В Киеве тогда заявляли, что позиция страны подтверждена международными экспертами, однако спор продолжился. Кроме того, Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

О конвенции

Конвенция Эспо - международное соглашение от 1997 года, инициированное Европейской экономической комиссией ООН. Согласно документу, оценка воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри страны, но и в сопредельных государствах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов.