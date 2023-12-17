Филиппины рассматривают новые проекты по разведке энергоресурсов в Южно-Китайском море

Стране необходим переходный период для создания инфраструктуры и развития технологий, заявил президент Фердинанд Маркос - младший

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Филиппины работают над решением проблем в Южно-Китайском море (ЮКМ), чтобы начать новые проекты по разведке энергетических ресурсов. Об этом заявил президент страны Фердинанд Маркос - младший.

"Сейчас мы все еще в тупике. Это в зоне конфликта. Итак, это еще одна вещь, которую мы должны попытаться решить", - сказал он в интервью японским СМИ, отмечая на вопрос о ситуации в районе газового месторождения Малампайя. По его словам, проблему ЮКМ следует решить до того, как запасы в указанном месторождении закончатся. Цитаты из интервью разместила на своем сайте администрация Маркоса - младшего.

"Мы рассматриваем СПГ как переход от ископаемого топлива к более широкому комплексу возобновляемых источников энергии. Но этот переход к возобновляемым источникам энергии не так прост, как мы думали, и поэтому нам нужен переходный период, чтобы дать себе время для создания инфраструктуры и развития технологий. Поставка надежной и доступной электроэнергии всегда будет иметь решающее значение, и это была одна из проблем, с которой столкнулись Филиппины", - добавил Маркос - младший.

Говоря о ситуации в Южно-Китайском море, президент Филиппин заявил, что она ухудшилась в последнее время.

"Боюсь, нам придется сказать, что за последние месяцы или даже последние годы напряженность возросла, а не уменьшилась. Вот почему так важен диалог с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не хочу, чтобы какие-либо инциденты переросли в более жестокие столкновения", - констатировал он.

Ситуация в ЮКМ

Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против филиппинских кораблей и судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Аналогичные инциденты в спорных акваториях Южно-Китайского моря возникали и прежде.

В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его.

Летом 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, принял решение в пользу Филиппин, придя к выводу, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море. Пекин тогда утверждал, что "никогда не примет каких-либо требований или действий, основанных на этом решении" и продолжит защищать свой суверенитет.