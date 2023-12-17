Украина приостановила статус австрийского Райффайзен банка как "спонсора войны"

Это решение приняли на период на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Еврокомиссии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украина приостановила статус Райффайзен (Raiffeisen) банка как "международного спонсора войны". Об этом свидетельствуют запись в реестре международных спонсоров войны на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Статус [международного спонсора войны] приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии", - говорится в сообщении, появившемся в реестре.

Как сообщило 16 декабря агентство Reuters, власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen ("Райффайзен") из украинского списка "спонсоров войны". Raiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.

Газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов отмечала, что 15 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале, когда главы стран - членов Евросоюза пришли к соглашению о принятии 12-го пакета антироссийских санкций.