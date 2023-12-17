Посол Белоруссии сообщил о возможности возобновления поставок удобрений в Индию

Андрей Ржеусский также подчеркнул, что Минск и Нью-Дели активизируют взаимодействие по многим направлениям

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Белоруссия работает над разблокированием поставок калийных удобрений в Индию, перспективы их восстановления есть. Об этом заявил посол Белоруссии в Индии Андрей Ржеусский в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

"Перспектива восстановления поставки калийных удобрений очень актуальна и она есть. Посольство работает над тем, чтобы разблокировать поставки калийных удобрений в Индию, потому что от этого зависит цена на продукцию не только в Индии, но и в различных странах региона", - сказал Ржеусский.

По его словам, Белоруссия и Индия после некоторого спада в сотрудничестве, в том числе из-за западных санкций, активизируют взаимодействие по многим направлениям. "Был небольшой спад, связанный с объективными обстоятельствами, которые я уже упоминал: и санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, и общемировой спад в логистических цепочках, связанный с конфликтом Украины и России, - сказал посол. - Но в этом году, несмотря на все усилия по противодействию многих западных стран, нам удалось достигнуть того, что было в предыдущие годы". По его словам, в текущем году есть опережение в темпах сотрудничества по отношению к прошлому году.

Ржеусский напомнил, что на минувшей неделе в Минске прошел белорусско-индийский бизнес-форум, на котором широко был представлен индийский бизнес. Обсуждались вопросы сотрудничества в фармацевтической сфере, в выделке кожи, в сфере туризма, сельском хозяйстве.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил главе МИД Сергею Алейнику в ближайшее время, не позже первого квартала будущего года, подготовить план сотрудничества с Индией.

Запад включил белорусские предприятия калийной отрасли в санкционный список, транзит удобрений из Белоруссии по своей территории в порты прекратила Литва.