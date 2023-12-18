В Рязанской области открыли производство зарядных станций для электротранспорта

Объем инвестиций в проект превысил 400 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Государственный Рязанский приборный завод открыл серийное производство зарядных станций "Фора" для электромобилей и электробусов, сообщает пресс-служба фонда.

"Государственный Рязанский приборный завод начал в Касимове серийный выпуск зарядных станций "Фора" нового поколения для электромобилей и электробусов. Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей, из которых 277 млн рублей предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

На Касимовском приборном заводе запустили серийное производство трех новых моделей электрозарядных станций. Настенная станция с переменным током предназначена для зарядки одного электромобиля за восемь часов. С помощью станции с постоянным током можно будет одновременно пополнить аккумуляторы двух электромобилей в течение 30-90 минут. Для мегаполисов будут выпускать ультрабыстрые зарядные станции для электробусов и электрического грузового транспорта, на которых зарядка аккумулятора занимает 24 минуты.

Станции могут работать до 10 лет, они оборудованы системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа и имеют антивандальную защиту. Также преимуществом продукции станет система удаленного мониторинга и управления сетью зарядных станций, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику их работы, отключать в автоматическом или ручном режиме. Для зарядки легковых электромобилей предусмотрена онлайн-идентификация пользователя с помощью карты радиочастотной идентификации или мобильного приложения.

"Ростех решает стратегическую задачу по созданию отечественной зарядной инфраструктуры для комфортного использования в нашей стране электрического транспорта. Сегодня электрозарядные станции госкорпорации установлены в 23 российских городах - от Мурманска до Сочи, от Москвы до Владивостока. В этом году КРЭТ, благодаря софинансированию ФРП, начал серийный выпуск новых моделей электрозарядных станций с одним из самых высоких уровней локализации на российском рынке. Концерн намерен ежегодно выпускать до 230 новых ЭЗС разного типа", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в России в 2022 году. Создание в стране сети зарядных станций предусмотрено дорожной картой по развитию производства и использования электротранспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет не менее 10%.

О фонде

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития России.