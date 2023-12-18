"Новабев групп" выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 135 рублей на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указывается 27 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Акционеры российской алкогольной компании "Новабев групп" одобрили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 135 рублей на одну акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указано 27 декабря 2023 года.

В сентябре 2023 года акционеры компании утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 320 рублей на одну акцию. В апреле акционеры компании утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года в размере 400 рублей на одну акцию.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой Резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tête de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.