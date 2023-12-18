Кения и Евросоюз заключили соглашение о торговом партнерстве

Кенийский президент Кении Уильям Руто, экспорт из страны на рынки ЕС составляет 21% от всего экспорта государства и приносит $1,4 млрд прибыли в год

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. Кения и Евросоюз подписали соглашение о торговом партнерстве, которое позволит нарастить объемы экспорта кенийских промышленных товаров и фруктов на европейские рынки, а также укрепить инвестиционное сотрудничество, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил во вступительной речи президент Кении Уильям Руто, экспорт из его страны на рынки ЕС составляет 21% от всего экспорта государства и приносит $1,4 млрд прибыли в год. В основном Кения экспортирует в ЕС авокадо, манго, цветы, а также продукцию легкой промышленности, медикаменты и технику.

"Это начало исторического партнерства в нашей экономической трансформации. Оно позволит укрепить наше сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а также будет способствовать переходу к зеленой экономике", - отметил президент, трансляция церемонии подписания велась в социальной сети Х (ранее Twitter).

По словам Руто, с помощью этого соглашения Кения продемонстрировала миру готовность экспортировать товары промышленного производства. Он также подчеркнул, что Кения открыта для инвестиций не только из ЕС, но и из других стран мира.

Ранее в июне Кения и Евросоюз заключили Соглашение об экономическом партнерстве, которое подразумевает беспошлинный доступ на рынки ЕС для кенийских компаний и постепенное снижение налогов для европейских производителей в Кении в течение 25 лет.

Евросоюз является вторым торговым партнером для Кении и занимает первое место в структуре экспорта страны, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. По данным ЕК, объем торговли между ЕС и Кенией в 2022 году составил €3,3 млрд, что на 27% больше, чем в 2018 году. Кения представлена на европейском рынке сельскохозяйственными продуктами - чаем, кофе и цветами. В ответ на беспошлинный режим торговли с Европой Кения в соответствии с соглашением будет постепенно снижать налоги в течение 25 лет для компаний химической промышленности и производителей станков.

В феврале Евросоюз объявил, что увеличит инвестиции в Кению на сотни миллионов долларов в рамках программы, разработанной в противовес инициативе Китая "Один пояс - один путь".